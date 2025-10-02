الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخميس إن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خطتها بشأن غزة وتتوقع ذلك، وإن الرئيس دونالد ترامب سيضع خطا أحمر لأي رد من الحركة.

البيت الأبيض: ترامب يحدد خطًا أحمر لرد حماس

وأضافت ليفيت في مقابلة مع فوكس نيوز ردا على سؤال عن احتمالية انسحاب حماس من الخطة "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".



ومنح ترامب حماس يوم الثلاثاء مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن غزة.