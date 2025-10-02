الفيضان يتسبب في تحويل مدن سودانية لجرز عائمة .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 07:29 مساءً - على مدار الأيام القليلة الماضية تابع الجميع ما تشهده المدن السودانية من اجتياح لمياه النيل وتصدر الفيضان المشهد الحالى، وهو ما تحدثت عنه عدة تقارير سودانية بإنه تسبب حتى الآن فى تعرض آلاف المنازل السودانية للتدمير سواء الكلى أو الجزئى، بجانب إجبار مئات الآلاف من الأسر على ترك منازلهم ومناطقهم بالكامل.

وزارة الري والموارد المائية السودانية أعلنت حالة "الإنذار الأحمر" على طول الشريط النيلي، بعد أن سجل النيل الأزرق إيرادات تجاوزت 730 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة تقدر بـ300 مليون متر مكعب عن المعدلات الطبيعية، وذلك لليوم الرابع على التوالي وقد بلغ تصريف سد الروصيرص 670 مليون متر مكعب، وسد سنار 600 مليون، فيما سجل سد مروي 700 مليون متر مكعب يوميًا.

وتحذر السلطات من أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا مباشرًا على آلاف المنازل والمزارع الواقعة بمحاذاة النهر، خصوصًا في الولايات الأكثر تضررًا، وهي: الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وسنار.

وفى الفيديو التالى نستعرض ما وصلت إيه الأوضاع حتى الآن فى المدن السودانية جراء فيضان النيل، وسط محاولات سودانية لمساعدة المواطنين المتواجدين بالقرى الأكثر تضررًا واحتياجا.