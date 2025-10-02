السيدة انتصار السيسى : سعدت بالمشاركة فى فعالية فنى وافتخر لتكريم خريجى الدبلومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالمشاركة في فعالية «فني وافتخر» لتكريم أبنائنا وبناتنا من خريجي الدبلومات الفنية.

وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «لقد أثبت شبابنا أن التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا، وأن المهارة والإبداع قادرة على فتح آفاق واسعة من الفرص المستقبلية».

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: «أهنئ أبناءنا الخريجين، وأثمن جهود الدولة في دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، ليبقى شباب مصر دائمًا مصدر فخر واعتزاز».