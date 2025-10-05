نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يستعرض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح وتنشيط البورصة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: نسابق الزمن لإنجاز برنامج الطروحات الحكومية وجذب استثمارات القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح وسبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية لتكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع كل من:

أحمد كجوك وزير المالية، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" القابضة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: تنفيذ برنامج الطروحات باحترافية وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على أن الحكومة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الاحترافية، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.

وأضاف أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات فعلية في هذا الملف الاستراتيجي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقليص الاستثمارات العامة

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول مستجدات الأداء الاقتصادي، حيث أظهرت المؤشرات زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مقابل انخفاض تدريجي في حجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي.

قطاعات مستهدفة في برنامج الطروحات

وشهد الاجتماع استعراض جهود تجهيز مشروعات الطروحات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة والمطارات، والقطاع العقاري.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تنويع القطاعات المطروحة بما يحقق جاذبية استثمارية عالية ويضمن تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.

تطوير البورصة المصرية كمنصة للاستثمار

كما ناقش الاجتماع خطط تطوير وتنشيط البورصة المصرية واستخدامها كمنصة أساسية للاستثمار ضمن برنامج الطروحات، من خلال طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول العام، بالإضافة إلى طرح حصص استراتيجية أمام مستثمرين محليين ودوليين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقة السوق عبر تطبيق معايير الحوكمة والشفافية في عمليات الطرح والتسعير.