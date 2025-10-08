نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مجددًا في مصر.. وعيار 21 عند 5290 جنيهًا للجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

أسعار الذهب ترتفع مجددًا في مصر.. وعيار 21 عند 5290 جنيهًا للجرام.. سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا جديدًا، لتستمر موجة الصعود القوية التي يشهدها السوق المحلي منذ بداية الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة. وجاء هذا الصعود المفاجئ مدعومًا بزيادة أسعار الذهب عالميًا، وتراجع الدولار، وتنامي الإقبال الاستثماري على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل توتر الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 8 أكتوبر 2025

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات أمس، وسجّلت القيم التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 6070 جنيهًا

: 6070 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا) : 5310 جنيهات

: 5310 جنيهات سعر جرام الذهب عيار 18 : 4550 جنيهًا

: 4550 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 42،480 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن حركة الشراء شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، خاصة على السبائك والجنيهات الذهبية، بعد توقعات بمواصلة الأسعار ارتفاعها حتى نهاية الشهر.

العوامل وراء ارتفاع أسعار الذهب اليوم

أرجع محللون هذا الارتفاع إلى صعود الأونصة العالمية التي تخطّت حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في التاريخ، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في عدد من المناطق.

كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب عزّز الاتجاه الصعودي، مؤكدين أن المعدن الأصفر أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في ظل مخاوف الركود العالمي.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

توقّع خبراء سوق المال أن تستمر الأسعار في الصعود التدريجي خلال أكتوبر الجاري، خاصة إذا واصل الدولار تراجعه أمام العملات الأخرى. وأوضحوا أن مستوى 5400 جنيه لعيار 21 قد يكون المحطة التالية في حال استمرار الاتجاه الصعودي عالميًا.

كما نصح بعض المحللين المستثمرين بعدم التسرع في البيع خلال هذه الفترة، معتبرين أن السوق قد يشهد قممًا جديدة مع اقتراب موسم الأعياد والعطلات في نهاية العام.

نصائح للمستهلكين

نصحت شعبة الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة من المصادر الرسمية أو المتاجر الموثوقة، وتجنّب الشراء العشوائي أو الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي