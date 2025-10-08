نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تستعرض جهود مصر لتمكين ذوي الإعاقة سياحيًا في إكسبو دبي في المقال التالي

القاهرة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في جلسة نقاشية نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان «السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك على هامش فعاليات معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” المقام في دبي، بمشاركة وفود رسمية وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بقضايا الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومجالًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوفد أن «السياحة الميسرة» تمثل مفهومًا حديثًا يهدف إلى ضمان تمكين جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من الاستمتاع بالتجارب السياحية دون عوائق مادية أو بيئية أو مجتمعية.

وأوضح أن هذا المفهوم يقوم على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتيح سهولة الوصول في جميع مراحل الرحلة السياحية، من الحجز والتنقل والإقامة، وحتى زيارة المواقع الأثرية والترفيهية، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية والحق في السفر والترفيه، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار السياحي الشامل، ويسهم في تحسين الصورة الحضارية للدولة على المستوى الدولي، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030.

جهود وطنية وبنية تحتية شاملة

أشار الوفد إلى أن الحكومة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير بنية تحتية أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تيسير الوصول إلى المواقع السياحية والأثرية، من خلال إنشاء منحدرات وممرات مخصصة للكراسي المتحركة بعدد من المواقع البارزة مثل المتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير.

كما جرى تخصيص شواطئ ميسرة بعدد من المحافظات الساحلية، من بينها الإسكندرية ومرسى مطروح ودهب، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستمتاع بالأنشطة الشاطئية في بيئة آمنة ومجهزة.

وفي الإطار نفسه، تم تضمين اشتراطات الإتاحة في تراخيص المنشآت الفندقية لضمان تجهيز الغرف والمرافق العامة بما يلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، من حيث تصميم الممرات ودورات المياه والمصاعد وأماكن تناول الطعام والخدمات الترفيهية.

كما تم توفير مترجمي لغة الإشارة داخل المواقع السياحية والمتاحف، وإصدار دلائل إرشادية بطريقة برايل داخل عدد من المواقع الأثرية، لتمكين المكفوفين من التنقل والتفاعل مع المعروضات بسهولة واستقلالية.

برامج دمج ومبادرات مشتركة

وشدد الوفد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى من خلال إداراتها المعنية إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياحية والثقافية، عبر تنظيم رحلات ترفيهية وتأهيلية متكاملة لمستفيدي مؤسسات الرعاية والجمعيات الأهلية، ودعم مبادرات الدمج السياحي التي تستهدف الأسر والأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتوفير خدمات إرشادية وإتاحة بيئية متكاملة في المواقع السياحية.

الاطلاع على أحدث الابتكارات

وعلى هامش المشاركة، عقد وفد الوزارة عددًا من اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، بهدف الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإعاقة، والاستفادة منها في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مصر، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات وتحسين جودة حياتهم.

