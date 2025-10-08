نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تعرف علي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في جميع المصانع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 في الأسواق المحلية وذلك مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، حيث تراجع سعر طن الحديد وارتفع سعر طن الأسمنت ويكون ذلك وفقا لأخر تحديثات معلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التي تكون تابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وفقا لأخر تحديث معلن منذ قليل والتي تكون تسليم أرض المصنع وتختلف حسب ما تصل إلى المستهلك وفقا لتكلفة النقل والنولون والتي تكون من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى أيضا والتي جاءت بذلك لتكون كالآتي

بلغ سعر طن حديد عطية الآن لتكون عند قيمة نحو 34000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي الآن لتكون عند قيمة نحو 36300 جنيه

بلغ سعر طن مصر ستيل الآن لتكون عند قيمة نحو 34000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان الآن لتكون عند قيمة نحو 33000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض الآن لتكون عند قيمة نحو 4950 جنيه.

بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة الآن لتكون عند قيمة نحو 4950 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء الآن لتكون عند قيمة نحو 4950 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت أهل مصر الآن لتكون عند قيمة نحو 3250 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

أما عن سعر طن الحديد اليوم فقد تمثل بذلك ليكون على النحو التالي:

بلغ سعر طن حديد عز الآن لتكون عند قيمة نحو 38861 جنيه.

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري الآن لتكون عند قيمة نحو 36599 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي الآن لتكون عند قيمة نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين الآن لتكون عند قيمة نحو 36500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

كما جاء سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية وفقا لأخر تحديث معلن ليكون كما يلي: