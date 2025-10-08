نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق شوف هتفول بكام.. أسعار البنزين والسولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد البحث الساعات الماضية لمعرفة على أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر الحالي لعام 2025 في مصر، حيث يعبتر البنزين من مصادر الطاقة الهامة والتي يكون لها تأثير بشكل مباشر وذلك على كل من أسعار السلع وتكاليف النقل والمواصلات أيضا.

أسعار البنزين والسولار

جاءت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء وذلك وفقا لأخر تحديث معلن من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في وقت سابق بأخر اجتماع لها ليكون بذلك كما يلي:

سعر لتر بنزين 95، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 19 جنيه في محطات الوقود.

سعر لتر بنزين 92، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 17.25 جنيه في محطات الوقود.

سعر لتر بنزين 80، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 15.75 جنيه في محطات الوقود.

سعر لتر السولار، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 15.5 جنيه في محطات الوقود.

سعر لتر الكيروسين، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 15.5 جنيه في محطات الوقود.

سعر طن المازوت، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 10500 جنيه في محطات الوقود.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم، سجل الآن بقيمة تبلغ نحو 200 جنيه.

موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين المقبل

في نفس السياق، فأنه من المنتظر بأن يكون موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك ليتم الكشف الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها، علما بأن اللجنة قد عقد أخر اجتماع لها مع بداية شهر أبريل الماضي وأعلنت وقتها عن زيادة كافة أنواع أسعار البنزين وكذلك الغاز والمازوت والسولار ومنذ ذلك الوقت فقد تم تثبيت الأسعار والعمل بها منذ ذلك الوقت حتى الآن، كما أنه من المتوقع بأن يتم زيادة الأسعار في الاجتماع المقبل وفقا لما كشفته بعض من الجهات المختصة وستكون تلك الزيادة هي الأخيرة وفقا للتصريحات المعلنة بوقت سابق.