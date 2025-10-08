نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التأهل لكأس العالم 2026.. منتخب مصر ينتظر 10.5 مليون دولار من فيفا مكافأة الصعود (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

المنتخب الوطني، ينتظر منتخب مصر مكافأة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد التأهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر لكرة القدم، على مكافأة مالية قدرها 10.5 مليون دولار تقريبا، وذلك بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم 2026 إلى 440 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يزيد عن جوائز كأس العالم 2022 في قطر بنحو 100 مليون دولار، وذلك بسبب زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا.

وسيحصل كل فريق يخرج من الدور الأول للبطولة على مبلغ يقدر بـ 9 ملايين دولار، وهو أقل مكافأة مالية تُمنح لأي منتخب سيشارك في البطولة.

ولن يتم صرف هذه المبالغ المالية إلا بعد انتهاء البطولة، وليس خلال مرحلة التحضيرات أو قبل انطلاقها.

وبعد انتهاء التصفيات في جميع القارات، فسيحصل كل منتخب مشارك في كأس العالم 2026 دعمًا ماليًا أوليًا قدره 1.5 مليون دولار أمريكي، كمساهمة أولية لتغطية تكاليف الاستعدادات للبطولة، وسيتم صرفه قبل بدء البطولة بهدف مساعدة المنتخبات على تحمل تكاليف الاعداد للمونديال مثل التدريبات والسفر والإقامة وغيرها.

يعد هذا المبلغ (1.5 مليون دولار) هو نفس ما تم تقديمه في كأس العالم 2022 في قطر، وسيُدفع قبل بدء البطولة، وبذلك يكون مجموع ما يحصل عليه منتخب مصر من الفيفا 10.5 مليون دولار على أقل تقدير، ولكنها مقسمة بين مبلغ قُبيل بدء البطولة وآخر بعد إنتهاء البطولة.