العالم اليوم - انتصار روسيا في أوكرانيا.. ماذا لو كان مجرد البداية؟

انتم الان تتابعون خبر انتصار روسيا في أوكرانيا.. ماذا لو كان مجرد البداية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - مع تواصل نيران الحرب في أوكرانيا، وفي ظل شلل مفاوضات وقف إطلاق النار مع روسيا، تواصل موسكو عملياتها في ما يصفه البعض بـ"التطفل" على الأجواء الأوروبية.

ويؤكد خبراء أن هذه الطلعات الأخيرة للطائرات الروسية ليست بريئة، وإنما هي وسيلة تجس بها موسكو نبض الدول الأوروبية لقياس رد فعلها المحتمل في حال نشوب صراع مستقبلي، مشددا على أن النصر الروسي في أوكرانيا ليس إلا مجردة البداية.

وأوضح جورج ويل، الكاتب في السياسة والشؤون الداخلية والخارجية، في مقال منشور على صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "التحركات الروسية الأخيرة، خاصة اختراق أجواء الدول الأوروبية، سواء باستخدام الطائرات المقاتلة، أو الطائرات المسيرة، ليست بريئة".

وأشار الكاتب إلى أن ألمانيا، بولندا، رومانيا، وإستونيا تعرضت لمضايقات من روسيا، رغم نفي موسكو لذلك.

وأوضح أن الأهداف والغايات الكامنة وراء هذه العمليات تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية، عبر مراقبة الردود العسكرية للدول المستهدفة، وجس نبض التزام واتحاد الغرب.

ورغم ذلك، فإن الأوروبيين مترددون، ويصرون على تسمية هذه العمليات بـ"الحرب الهجينة"، أو حرب "المنطقة الرمادية"، لكن ويل أكد أن روسيا تشن حربا حقيقية.

وعرض الكاتب سيناريو لحرب روسيا على أوروبا قدمه أستاذ السياسة الدولية في جامعة بوندسفير بألمانيا كارلو ماسالا، في كتابه "إذا انتصرت روسيا: سيناريو".

وحاول ماسالا الإجابة عن سؤال:"ماذا لو كان انتصار روسيا في أوكرانيا البداية فقط؟"

وعرض ماسالا في كتابه أحداثا متخيلة لـ"غزو روسي لدول حلف الناتو يبدأ في مارس 2028 بعد اضطرار أوكرانيا، تحت ضغط من الصين والولايات المتحدة، إلى الاستسلام لروسيا وتنازلها عن أكثر من 20 بالمئة من أراضيها وموافقتها على الحياد الدائم".

ويضيف: "سينطلق الغزو الروسي بالسيطرة على مدينة نارفا في إستونيا المنتمية إلى حلف الناتو، وبعدها ستتوجه روسيا للسيطرة على دول البلطيق الثلاث".

وأوضح الكاتب أن روسيا واثقة من أن الولايات المتحدة لن تشهر سيف الحرب لتحرير مدينة إستونية حدودية صغيرة.

انطلاقا من هذا السيناريو، طرح ويل سؤالا:"ماذا لو كان انتصار روسيا في أوكرانيا مجرد البداية؟ بداية لإضعاف الولايات المتحدة؟"

واسترجع الكاتب لحظة قمة ألاسكا عندما استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السجاد الأحمر، لكن دون التوصل إلى أي نتائج بشأن الحرب في أوكرانيا، وبدلا من ذلك كثف بوتين هجماته على أوكرانيا.

وقال ويل إن بوتين "وبصفته خبيرا في التردد الغربي، من المحتمل أنه توقع رد الدول الأوروبية على الموجات العدوانية الحالية".