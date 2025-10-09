نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوفد مندوبًا لتقديم العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية تعكس تقدير الدولة لرموزها العلمية والدينية، أوفد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء وليد عنتر لتقديم واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

توجيهات رئاسية بتقديم العزاء

جاء إيفاد الرئيس السيسي لمندوبه الشخصي، حرصًا على تقديم واجب العزاء نيابة عن سيادته، ولإبلاغ أسرة الفقيد خالص تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، تقديرًا لما قدمه الدكتور أحمد عمر هاشم من إسهامات علمية ودعوية كبيرة أثرت الفكر الإسلامي، ودعمت رسالة الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال.

إرث علمي وفكري خالد

يُعد الدكتور أحمد عمر هاشم من كبار علماء الأزهر الشريف، حيث شغل مناصب رفيعة أبرزها رئاسة جامعة الأزهر وعضوية هيئة كبار العلماء، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحافل العلمية، ممثلًا لمصر والأزهر في نشر قيم التسامح ونبذ التطرف.

كما كان له حضور بارز في المجال الإعلامي من خلال برامجه ومحاضراته التي ساهمت في تعزيز الفكر الوسطي المستنير بين الشباب والمجتمع.

مكانة الدكتور أحمد عمر هاشم في قلوب المصريين

ترك الفقيد الكبير أثرًا عميقًا في نفوس محبيه وتلاميذه، إذ عُرف بعلمه الغزير، وتواضعه، وحرصه على نشر العلم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ما جعله رمزًا من رموز الأزهر الشريف وعلمائه الذين خدموا الوطن والدين بكل إخلاص.