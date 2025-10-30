الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد ممارسة الرياضة من العادات الصحية التي تحافظ على اللياقة والجمال في آن واحد، لكنها قد تسبب بعض المشكلات للبشرة مثل الجفاف أو انسداد المسام نتيجة العرق.

تعرقي بأمان.. نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد التمارين الرياضية تحميك من الجفاف والتهيج

ولذلك من المهم اتباع نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد التمارين الرياضية لتبقى بشرتك نقية ومتوهجة دون أي آثار جانبية.

نستعرض روتينًا بسيطًا وفعالًا يساعدك على حماية بشرتك من آثار العرق والأوساخ، ويمنحك نضارة دائمة حتى بعد ساعات من التمرين.

أولًا: لماذا تحتاج البشرة لعناية خاصة أثناء ممارسة الرياضة؟

عند ممارسة التمارين، يزداد تدفق الدم إلى الجلد وتفتح المسام لإخراج العرق والسموم.

لكن هذه العملية قد تؤدي إلى تراكم البكتيريا والأتربة إذا لم يتم تنظيف البشرة بشكل صحيح، مما يسبب حب الشباب أو الاحمرار.

لهذا، يُوصى باتباع روتين عناية خاص قبل وبعد التمرين للحفاظ على التوازن الطبيعي للبشرة.

ثانيًا: نصائح للعناية بالبشرة قبل التمارين الرياضية

التحضير الجيد للبشرة قبل التمارين يحميها من انسداد المسام ومن فقدان الترطيب الطبيعي. إليك أهم الخطوات:

نظفي وجهك بلطف: استخدمي غسولًا خفيفًا لإزالة الأوساخ وبقايا المكياج قبل البدء في التمارين.

استخدمي غسولًا خفيفًا لإزالة الأوساخ وبقايا المكياج قبل البدء في التمارين. تجنبي وضع المكياج: فالمستحضرات التجميلية مع العرق قد تسد المسام وتسبب البثور.

فالمستحضرات التجميلية مع العرق قد تسد المسام وتسبب البثور. ضعي مرطبًا خفيفًا: اختاري مرطبًا يحتوي على الجلسرين أو الألوفيرا لحماية البشرة من الجفاف أثناء التمرين.

اختاري مرطبًا يحتوي على الجلسرين أو الألوفيرا لحماية البشرة من الجفاف أثناء التمرين. استخدمي واقي الشمس: إذا كنت تمارسين الرياضة في الهواء الطلق، استخدمي واقي شمس خفيف لا يسد المسام.

إذا كنت تمارسين الرياضة في الهواء الطلق، استخدمي واقي شمس خفيف لا يسد المسام. اربطي شعرك جيدًا: لتجنب احتكاك الزيوت الموجودة في الشعر مع البشرة وخاصة منطقة الجبهة.

ثالثًا: أثناء التمرين.. كيف تحمين بشرتك؟

استخدمي منشفة نظيفة لتجفيف العرق بدلًا من فرك الوجه.

تجنبي لمس وجهك بيديك أثناء التمرين لتقليل انتقال البكتيريا.

اشربي كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة معًا.

رابعًا: نصائح للعناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

بعد التمارين، تكون المسام مفتوحة، لذلك من الضروري تنظيفها وترطيبها لتجنب أي التهابات أو انسداد.

إليك أهم الخطوات التي ينصح بها خبراء الجلد:

اغسلي وجهك فورًا: استخدمي غسولًا لطيفًا لإزالة العرق والأوساخ المتراكمة.

استخدمي غسولًا لطيفًا لإزالة العرق والأوساخ المتراكمة. استخدمي تونر مهدئ: يحتوي على ماء الورد أو خلاصة الشاي الأخضر لإغلاق المسام وتهدئة الاحمرار.

يحتوي على ماء الورد أو خلاصة الشاي الأخضر لإغلاق المسام وتهدئة الاحمرار. رطّبي بشرتك: استخدمي كريمًا خفيفًا أو جل يحتوي على حمض الهيالورونيك لاستعادة الترطيب.

استخدمي كريمًا خفيفًا أو جل يحتوي على حمض الهيالورونيك لاستعادة الترطيب. تجنبي المقشرات فورًا: لأن البشرة تكون حساسة بعد التمرين وقد تتهيج بسهولة.

لأن البشرة تكون حساسة بعد التمرين وقد تتهيج بسهولة. دلّكي وجهك برفق: لتحفيز الدورة الدموية واستعادة النضارة.

خامسًا: مكونات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة بعد الرياضة

المكون الطبيعي الفائدة طريقة الاستخدام ماء الورد يهدئ البشرة ويغلق المسام يُستخدم كتونر طبيعي بعد الغسيل جل الألوفيرا يرطب ويقلل الاحمرار يُوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يُغسل زيت جوز الهند يغذي البشرة بعمق ويمنع الالتهاب يُستخدم طبقة خفيفة قبل النوم العسل الطبيعي مطهر ومضاد للبكتيريا يُستخدم كقناع مرطب بعد التمارين



سادسًا: أخطاء شائعة بعد التمارين تضر بالبشرة

ترك العرق على الوجه لفترة طويلة دون غسيل.

استخدام مناديل معطرة تحتوي على كحول.

النوم مباشرة بعد التمارين دون تنظيف البشرة.

وضع مكياج ثقيل قبل أن تهدأ المسام.

سابعًا: روتين مثالي بعد التمارين

للحفاظ على بشرتك نضرة ونظيفة بعد كل تمرين، اتبعي هذا الروتين البسيط:

اغسلي وجهك بغسول خفيف.

استخدمي تونر مهدئ.

ضعي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك.

اشربي كوب ماء بارد لترطيب الجسم من الداخل.

اتركي بشرتك تتنفس بدون مكياج لمدة ساعة على الأقل.

اتباع نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد التمارين الرياضية ليس رفاهية بل ضرورة للحفاظ على نضارة الجلد وصحته.

تذكري أن العرق في حد ذاته مفيد لتجديد خلايا البشرة، لكن العناية الصحيحة هي التي تضمن لكِ الاستفادة القصوى منه دون أضرار.

مارسي التمارين بانتظام، وامنحي بشرتك ما تستحقه من اهتمام لتتألقي كل يوم بإشراقة صحية طبيعية.