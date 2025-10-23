الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سبع فوائد صحية مذهلة لتناول الكزبرة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد نبات عطري يستخدم في الطهي، بل صيدلية طبيعية متكاملة.

«العشبة المعجزة!».. 7 أسباب ستجعلك تتناول الكزبرة يومياً.. رقم 3 هتخليك متمسك بيها!

وأوضح “يوسف” أن الكزبرة تمتلك تأثيرًا مهدئًا للأعصاب ومرخيًا للعضلات، مما يجعلها مفيدة في تخفيف التوتر والألم. كما أن منقوع بذور الكزبرة يساعد على خفض الوزن بفضل دوره في تحسين عملية الهضم وتنشيط الأيض.

وأشار خبير التغذية إلى أن الكزبرة تحفّز إفراز الأنسولين في الجسم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكر، ولكن يجب استخدامها بحذر وعدم الاستغناء عن الأدوية الطبية.

كما تحتوي الكزبرة على مضادات أكسدة قوية تعمل على محاربة الالتهابات وتعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، إضافةً إلى تحسين الذاكرة وتقليل أعراض التوتر.

وبين يوسف أن الكزبرة تحمي البشرة من الشيخوخة وأشعة الشمس، وتساهم في علاج الأكزيما والطفح الجلدي، فضلًا عن فوائدها للشعر.

وتعمل الكزبرة أيضًا كمضاد قوي للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المعدية، كما تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار وحماية القلب.

واختتم الدكتور خالد يوسف نصيحته بالتأكيد على أن الكزبرة يمكن أن تكون عنصرًا سحريًا لصحة الجسم، بشرط تناولها باعتدال خاصةً لدى من يعانون من انخفاض ضغط الدم أو هبوط في مستوى السكر.