نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ٩ أكتوبر إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعا إليه الجانب الفرنسي لمناقشة ترتيبات الأوضاع فى قطاع غزة فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ، وما تشكله من لحظة فارقة فى الحرب فى غزة.

يشارك فى الاجتماع وزراء خارجية وكبار مسئولي كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا ومصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.