نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تلتقى نظيرها الأردني لبحث تعزيز التعاون البيئي بين البلدَين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالسيد الدكتور أيمن سليمان وزير البيئة الأردني، لبحث تعزيز سبل التعاون البيئي بين البلدَين في عدد من المجالات البيئية، بحضور الدكتور هانى الشاعر المدير الإقليمى للإتحاد الدولى لصون الطبيعة وذلك على هامش المشاركة فى اجتماعات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الجاري، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية، مشيدةً بالجهود المشتركة فى مواجهة التحديات البيئية، خاصة فى مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجى، والسياحة البيئية، والتكيف مع تغير المناخ، ومكافحة التلوث.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، فى إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين لحماية الموارد الطبيعية وإدارة المحميات الطبيعية، وتفعيل البرنامج التنفيذى للتعاون بين مصر والأردن فى مجال حماية البيئة.

وأبدت د. منال عوض حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم فى مجال إدارة المحميات الطبيعية، وترحيبها بطلب دولة الاردن توقيع تؤأمة مع محمية رأس محمد، لما تتمتع به مصر من خبرة فى هذا مجال إدارة المحميات البحرية.

من جانبه أشاد وزير البيئة الأردني الدكتور أيمن سليمان، بالشراكة الممتدة والتعاون الوثيق والمستمر مع مصر في مختلف المجالات البيئية، حيث أبدي تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إدارة المحميات، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين، فى ظل سعى الأردن إلى زيادة مساحة المحميات من ٥.٥٪ إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة(IUCN).