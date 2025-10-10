نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 رغم الارتفاع العالمي للأوقية فوق 4000 دولار

شهدت **أسعار الذهب في مصر** استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 داخل محلات الصاغة، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأيام الماضية، في ظل بقاء **سعر الأوقية العالمية** فوق مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ.

استقرار الذهب محليًا رغم الصعود العالمي

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم دون تغيير يُذكر في مختلف الأعيرة، بعد أن شهدت ارتفاعًا بلغ **210 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري**، وارتفاعًا إجماليًا بنحو **350 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية**، متأثرة بتحركات السوق العالمي وتقلبات الدولار.

وجاء هذا الاستقرار مع ترقب الأسواق المحلية والعالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام.

متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم

* **عيار 24**: سجل 6188 جنيهًا للبيع، و6222 جنيهًا للشراء.

* **عيار 21**: بلغ 5415 جنيهًا للبيع، و5445 جنيهًا للشراء.

* **عيار 18**: وصل إلى 4641 جنيهًا للبيع، و4667 جنيهًا للشراء.

* **عيار 14**: بلغ 3610 جنيهًا للبيع، و3630 جنيهًا للشراء.

* **الجنيه الذهب**: سجل نحو 43.32 ألف جنيه للبيع، و43.56 ألف جنيه للشراء.

* **أوقية الذهب العالمية**: بلغت 4043 دولارًا للبيع والشراء.

الذهب عالميًا عند مستويات تاريخية

حافظ الذهب على استقراره عالميًا عند مستويات غير مسبوقة، إذ سجل في المعاملات الفورية **4037.39 دولارًا للأونصة**، بعدما لامس **4059.05 دولارًا** في تعاملات الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي مدفوعًا بآمال خفض معدلات الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف من الاضطرابات السياسية في عدد من الدول، إلى جانب ضعف الدولار وتزايد الطلب على **أصول الملاذ الآمن**.

أسباب صعود الذهب عالميًا

أكد محللون أن الذهب يزدهر عادةً في بيئة تتسم **بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع عدم اليقين الاقتصادي**، مشيرين إلى أن **المشتريات الضخمة من البنوك المركزية** وارتفاع الإقبال على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب كانت من أبرز أسباب القفزة السعرية الأخيرة.

كما ساهمت **التوترات الجيوسياسية** في الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.

نظرة مستقبلية

ويرى خبراء الاقتصاد أن **أسعار الذهب قد تواصل الصعود** في حال تأكدت قرارات خفض الفائدة الأمريكية، مع توقعات باستمرار الأسعار العالمية فوق حاجز 4000 دولار للأوقية، ما قد ينعكس تدريجيًا على السوق المصري خلال الأيام المقبلة.