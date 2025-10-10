نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء.. تحديث لحظي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب يواصل الارتفاع في مصر.. أسعار البيع والشراء تتغير لحظة بلحظة

تشهد أسواق الذهب في مصر اليوم حركة متقلبة وسط تأثرها بعوامل محلية وعالمية. يُتابع كثير من المواطنين والمستثمرين أسعار الذهب لحظة بلحظة لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء الصحيحة. إليك قراءة حديثة لأهم الأرقام:

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

وفقًا لمنصة بنك لايف التي تقدم تحديثات لحظية في السوق المصري:

عيار 24: الشراء ~ 6،057.25 جنيه، البيع ~ 6،085.75 جنيه

عيار 22: الشراء ~ 5،552.50 جنيه، البيع ~ 5،578.50 جنيه

عيار 21: الشراء ~ 5،300 جنيه، البيع ~ 5،325 جنيه

عيار 18: الشراء ~ 4،542.75 جنيه، البيع ~ 4،564.25 جنيه

الجنيه الذهب: 42،400 جنيه تقريبًا

الأونصة العالمية (محولة بالجنيه): نحو 188،401.68 جنيه

بيع عيار 24: 5،977 جنيه | شراء: 5،954 جنيه

بيع عيار 22: 5،479 جنيه | شراء: 5،458 جنيه

بيع عيار 21: 5،230 جنيه | شراء: 5،210 جنيه

عيار 18: بيع ~ 4،483 جنيه، شراء ~ 4،466 جنيه

الجنيه الذهب: بيع ~ 41،840 جنيه، شراء ~ 41،680 جنيه

الأونصة بالدولار: ~ 3،886.74 دولار

عيار 24: بيع ~ 5،989 جنيه | شراء ~ 5،943 جنيه

عيار 22: بيع ~ 5،490 جنيه | شراء ~ 5،448 جنيه

عيار 21: بيع ~ 5،240 جنيه | شراء ~ 5،200 جنيه

عيار 18: بيع ~ 4،491 جنيه | شراء ~ 4،457 جنيه

الجنيه الذهب: ~ 42،360 جنيه



من خلال هذا نرى تباينًا بسيطًا في أسعار البيع والشراء حسب المحل أو المصدر



العوامل المؤثرة في الأسعار اليوم

1. سعر الدولار مقابل الجنيه

الذهب في مصر مرتبط جدًا بتحرك سعر الدولار، فكل ارتفاع في الدولار ينقله تجار الذهب إلى السعر النهائي بالجنيه.



2. السعر العالمي للأونصة

تتأثر الأسعار المحلية بشكل ملحوظ بأسعار الذهب في البورصات العالمية، خاصة في أوقات الارتفاع أو التذبذب الحاد في الأسواق.



3. تكاليف التصنيع والدمغة والمصنعية

تختلف المصنعية بين محل وآخر، وقد تضاف رسوم دمغة أيضًا، مما يرفع السعر النهائي على المشتري.



4. العرض والطلب المحلي

في أوقات الأعياد أو الموسميات (زواج، أعياد) يزيد الطلب، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى.



5. المناخ الاقتصادي العام

التوقعات بشأن الفائدة العالمية، التضخم، الأزمات العالمية أو الإقليمية تؤثر على الذهب كملاذ آمن.