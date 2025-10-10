نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيار 21 يقفز.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب يشتعل في الأسواق.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة بمحلات الصاغة المصرية

سجلت محلات الصاغة في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في سعر جرام الذهب من العيار 21، وسط موجة من القلق بين المتابعين والمستثمرين الصغار، الذين يتابعون التغيرات دقيقةً بدقيقة.

كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

وفق موقع بنك لايف المتخصص في التحديثات اللحظية، يبلغ سعر جرم عيار 21 الآن نحو 5،300 جنيه للشراء، و5،325 جنيه للبيع.

في نفس الوقت، موقع Gold-Bullion Egypt يشير إلى أن سعر بيع جرام 21 نحو 5،035 جنيه، وسعر الشراء نحو 5،055 جنيهًا.

بينما موقع Souq-Today يعطي سعر البيع بـ 5،193 جنيهًا مقارنة بسعر أمس.

ومن جهة أخرى، موقع المصري اليوم أفاد بأن العيار 21 قد ارتفع نحو 60 جنيهًا ليصل إلى نحو 5،080 جنيه في الصاغة.

سعر الذهب



من هذه الأرقام يظهر أن سعر عيار 21 اليوم يتراوح غالبًا بين نحو 5،000 إلى 5،300 جنيه حسب المحل والمنطقة والمصنعية المضافة.

لماذا هذا الارتفاع الحاد؟

1. ارتفاع السعر العالمي للأونصة

مع صعود الذهب عالميًا، تنعكس الزيادات بسرعة على الأسعار المحلية في مصر، لا سيما في العيار الأكثر تداولًا، 21.



2. تأثير سعر الصرف (الدولار مقابل الجنيه)

أي تغير بسيط في سعر الدولار يُحوَّل فورًا على سعر الذهب بالكُسر الجنيهية، خاصة في السوق المصري الذي يعتمد كثيرًا على استيراد الذهب الخام والمعادن.



3. زيادة الطلب المحلي والمضاربات

مع توقعات بأن الذهب سيرتفع أكثر، بعض المشترين يتعجلون الشراء، مما يدفع الطلب على العيار الشائع (21) إلى القفز.



4. تكلفة المصنعية والدمغة

في بعض المحال تُضاف مصنعية مرتفعة أو رسوم دمغة، وهو ما يُضيف عشرات إلى مئات الجنيهات على السعر النهائي.



نصائح للمشتري في ظل هذا الارتفاع

قارن أسعار عدة محال في منطقتك، واطلب تفاصيل المصنعية والرسوم الإضافية قبل الشراء.

حاول الشراء في الفترات التي تشهد هبوطًا طفيفًا إن وجدت، وليس في ذروة الارتفاعات.

تابع مؤشرات الذهب العالمية وسعر الدولار يوميًا لتقدير فرص الشراء أو الانتظار.

إذا كنت تنوي شراء كميات كبيرة، تفاوض على السعر أو اقتنِ على دفعات لتقليل المخاطرة.