أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم.. وعيار 21 يصل إلى 5345 جنيهًا

أحمد جودة - القاهرة - واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمختلف الأعيرة، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 5345 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42760 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

عيار 24: 6108.5 جنيه

عيار 22: 5599.5 جنيه

عيار 21: 5345 جنيهًا

عيار 18: 4581.5 جنيه

عيار 14: 3563.25 جنيه

الجنيه الذهب: 42760 جنيهًا



وسجلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا قرب مستوى 4000 دولار للأوقية، مع توجه المعدن النفيس نحو تحقيق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي، مدعومًا بالطلب القوي على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات الفورية اليوم، سجل الذهب 3974.99 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 3985.8 دولار.

تأتي هذه الارتفاعات في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين في حماية أموالهم.



سجل عيار 21 مستوى جديدًا عند 5345 جنيهًا، والجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا، وسط استقرار الأسعار العالمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.



زيادة الطلب على الذهب في مصر



شهدت الأسواق المحلية زيادة ملحوظة في شراء الذهب من قبل المواطنين والمستثمرين، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات، حيث يعد الذهب استثمارًا آمنًا ووسيلة لحفظ القيمة. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار التوترات الاقتصادية العالمية يدعم استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات الأسعار المستقبلية



يتوقع محللو سوق الذهب أن تظل الأسعار في مصر مستقرة أو تشهد زيادة طفيفة خلال الأسابيع القادمة، خصوصًا مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. كما يُنصح المشترون والمستثمرون بمتابعة حركة الأسعار اليومية لاتخاذ القرارات الأنسب.

نصائح للمستثمرين والمشترين



ينصح خبراء الأسواق الذهبية بالتركيز على شراء الذهب عالي العيار، خاصة عيار 21 و24، لتجنب تقلبات الأسعار اليومية الصغيرة. كما يُنصح بشراء كميات صغيرة على فترات مختلفة لتقليل المخاطر المالية والاستفادة من أي تغييرات في السوق.