نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقترب من 5400 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المعدن الأصفر يواصل الصعود في مصر متأثرًا بالسوق العالمي

تشهد أسواق الذهب في مصر اليوم حالة من الحذر والترقب بعد ارتفاع جديد في الأسعار، ليواصل المعدن الأصفر مسيرته الصعودية مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه السوق المصري تزايدًا في حركة الشراء مع اقتراب موسم الخطوبات والمناسبات الاجتماعية، ما جعل الأسعار حديث الساعة بين التجار والمواطنين على حد سواء.

قفزة جديدة في الأسعار بالسوق المحلي



شهدت محال الصاغة صباح اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 5395 جنيهًا للشراء و5415 جنيهًا للبيع شاملة المصنعية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ بداية الشهر الجاري.

اسعار الذهب



أما عيار 24 فبلغ نحو 6160 جنيهًا للجرام، بينما وصل عيار 18 إلى نحو 4620 جنيهًا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – إلى 43،120 جنيهًا تقريبًا، ما يعكس زيادة قدرها نحو 400 جنيه خلال أسبوع واحد فقط.

ويلاحظ أن الأسعار تختلف نسبيًا من محل إلى آخر حسب المصنعية ونوع المشغولات.

تأثير السوق العالمي على الأسعار المحلية



يقول خبراء إن أسعار الذهب في مصر تتحرك حاليًا بالتوازي مع السوق العالمي، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 3900 دولار مدعومة بتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتراجع مؤشرات الأسهم في عدة أسواق دولية.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط في زيادة الإقبال على الذهب عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المصري.

العوامل الداخلية التي تحرك الأسعار



إلى جانب العوامل الخارجية، هناك أسباب محلية تساهم في ارتفاع الأسعار، أبرزها تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية، وارتفاع تكاليف الاستيراد بالنسبة للذهب الخام.

ويشير تجار إلى أن بعض المواطنين عادوا للشراء بعد فترة من التراجع في الإقبال، خاصة بعد توقعات بارتفاع الأسعار أكثر خلال الأسابيع المقبلة، ما جعل البعض يسعى لشراء الذهب كوسيلة ادخار آمنة.

في المقابل، قل الإقبال على المشغولات الثقيلة بسبب ارتفاع المصنعية التي تراوحت بين 120 إلى 180 جنيهًا للجرام حسب نوع التصميم والورشة.

توقعات الخبراء خلال الفترة القادمة



يرى عدد من المحللين أن أسعار الذهب قد تشهد موجة جديدة من الارتفاعات الطفيفة خلال الأسبوع المقبل إذا استمر صعود الأوقية عالميًا، مشيرين إلى أن السوق المصري حساس جدًا تجاه أي تغييرات في السعر العالمي أو سعر الصرف المحلي.

بينما يتوقع آخرون أن يشهد السوق استقرارًا نسبيًا بنهاية الشهر الجاري مع استقرار سعر الدولار وتحسن المعروض من المشغولات داخل الورش.