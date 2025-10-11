نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعدن الأصفر يواصل الصعود.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عيار 21 يقفز من جديد متأثرًا بزيادة الأوقية عالميًا

تشهد أسواق الذهب في مصر اليوم حركة نشطة بعد استمرار ارتفاع الأسعار، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والتجار لتقلبات السوق المحلي والعالمي. ويأتي هذا الصعود في ظل ارتفاع الأوقية عالميًا واقترابها من مستويات قياسية، مما انعكس مباشرة على الأسعار داخل الصاغة المصرية.

تحركات الأسعار في السوق المحلي



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا بين المصريين – نحو 5390 جنيهًا للشراء و5410 جنيهات للبيع بالمصنعية في منتصف تعاملات اليوم السبت.

فيما سجل عيار 24 نحو 6160 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 4620 جنيهًا للجرام.

أما الجنيه الذهب فوصل إلى 43،120 جنيهًا تقريبًا دون مصنعية، في استمرار لموجة الارتفاع التي بدأت منذ بداية أكتوبر.

سعر الذهب

أسباب الارتفاع الحالي



أوضح خبراء أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للأوقية، التي تجاوزت 3900 دولار مع زيادة الطلب من المستثمرين والمؤسسات الكبرى على الذهب كملاذ آمن.

كما تلعب تقلبات سعر الدولار محليًا دورًا مهمًا في تحديد الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف استيراد الخام وعمولات الشحن والتخزين.

تأثير الطلب المحلي على الأسعار



زاد الإقبال على شراء الذهب خلال الأيام الأخيرة، سواء بغرض الادخار أو للاستعداد للمناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة والزواج.

وأشار عدد من تجار الصاغة إلى أن بعض المواطنين يستغلون فترات التراجع المؤقت في الأسعار للشراء، خوفًا من حدوث قفزة جديدة في الأيام المقبلة.

توقعات الفترة المقبلة



يرجح محللون أن تستمر أسعار الذهب في الاتجاه الصاعد ما دام استمر الطلب العالمي القوي وارتفاع أسعار النفط.

بينما يتوقع آخرون أن تشهد السوق المصرية استقرارًا مؤقتًا في نهاية الأسبوع حال تراجع سعر الأوقية دون 3850 دولارًا.

نصائح للمتعاملين في السوق



ينصح الخبراء الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار أولًا بأول من خلال المواقع الرسمية، وتجنب الشراء وقت الذروة، كما يُفضل شراء السبائك والجنيهات الذهبية لمن يبحث عن الاستثمار بعيدًا عن مصنعية المشغولات المرتفعة.