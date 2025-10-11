نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيار 21 يقفز من جديد.. أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع عالمي يدفع الذهب للزيادة محليًا والمستهلكون في حالة ترقب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم قفزة جديدة في مختلف الأعيرة، لتواصل موجة الصعود التي بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية في الأسواق العالمية وزيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس، سواء بغرض الادخار أو الاستخدام الشخصي.

تحرك الأسعار في محال الصاغة



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 5400 جنيه للشراء و5420 جنيهًا للبيع بالمصنعية، بزيادة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس.

أما عيار 24 فبلغ 6175 جنيهًا، في حين وصل عيار 18 إلى نحو 4630 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 43،200 جنيه دون مصنعية، وهو أعلى مستوى له منذ بداية أكتوبر.

سعر الذهب

الأسباب وراء الارتفاع الأخير



يرى خبراء أن السبب الرئيسي وراء صعود الذهب اليوم هو استمرار ارتفاع الأوقية عالميًا بعد تزايد الطلب من المستثمرين، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية وتراجع ثقة الأسواق في الدولار.

كما ساهمت زيادة أسعار النفط والتقلبات في البورصات العالمية في تعزيز الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، ما انعكس على السوق المصري بشكل مباشر.

ردود الفعل داخل السوق المحلية



داخل محال الصاغة، تباينت ردود الأفعال بين التجار والمستهلكين. فبينما أبدى التجار تفاؤلًا باستمرار حركة البيع النشطة، أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من استمرار الارتفاع، خصوصًا المقبلين على الزواج.

وقال أحد أصحاب المحلات بمنطقة الجمالية: "الناس بدأت تشتري بسرعة خوفًا من زيادة تانية.. السوق مولع من أول الأسبوع."

توقعات الخبراء للأيام القادمة



يتوقع المحللون أن تظل الأسعار في اتجاه صاعد ما دام استمرت الأوقية فوق مستوى 3900 دولار، مع احتمالية حدوث تراجع طفيف في منتصف الأسبوع في حال تحسنت البيانات الاقتصادية العالمية.

وأكدوا أن استقرار السوق مرتبط أيضًا بتحركات سعر الدولار داخل مصر، الذي ينعكس بدوره على تكلفة استيراد الذهب الخام.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين



ينصح الخبراء بعدم التسرع في الشراء أو البيع دون متابعة الأسعار لحظة بلحظة، مع تفضيل شراء السبائك والجنيهات الذهبية للمستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأمد.

أما للمقبلين على الزواج، فاختيار التوقيت المناسب للشراء قد يوفر مئات الجنيهات في الشبكة والمشغولات.



يبدو أن الذهب في مصر يسير في مسار تصاعدي جديد مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية متشابكة، وسط حالة من الترقب بين المواطنين الذين يتابعون الأسعار يوميًا على أمل استقرار قريب، لكن حتى الآن يبقى الاتجاه العام صعوديًا.