أسعار الذهب في مصر ترتفع السبت 11 أكتوبر 2025 بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب اليوم في مصر



ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 بمتوسط 25 جنيهًا في مختلف الأعيرة، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 5355 جنيهًا. وجاءت أسعار الذهب كما يلي: عيار 24: 6120 جنيهًا، عيار 21: 5355 جنيهًا، عيار 18: 3570 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 42840 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب



تفاقمت أسعار الذهب بعد أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث وصلت الأسعار لمستويات قياسية محليًا وعالميًا، وكان هذا الإغلاق هو الأول منذ نحو سبع سنوات. كما ساهم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر بين 4% و4.25% في زيادة الضغوط على السوق، وهو أول خفض للفائدة منذ بداية 2025 ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأثير السياسات الأمريكية على الذهب



قرار خفض الفائدة جاء في ظل ضغوط الرئيس ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تمسك جيروم باول بالحذر. هذا التوازن بين سياسات الحكومة وضغوط السوق أدى إلى تحركات كبيرة في أسعار الذهب عالميًا، ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية في مصر.

إضافة إلى تأثير الفائدة الأمريكية، ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية في دفع أسعار الذهب للارتفاع، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية. ويعتبر الذهب دائمًا خيارًا يحافظ على القيمة خلال أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما يزيد الطلب عليه ويؤدي إلى ارتفاع سعره محليًا.

كما أن التغيرات في سعر الدولار الأمريكي لعبت دورًا مهمًا، إذ يميل الذهب للارتفاع عند انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. وبسبب اعتماد مصر على سوق الذهب العالمي لتسعير المعدن محليًا، انعكست هذه التحركات مباشرة على الأسعار في الأسواق المصرية، مما دفع المواطنين والمستثمرين لمتابعة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع.

توصيات للمستثمرين



ينصح الخبراء المتعاملين في سوق الذهب بمراقبة تحركات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية الأمريكية قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو بيع، خاصة مع استمرار تأثير قرارات الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب.

