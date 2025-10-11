نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الإثنين المقبل انطلاق “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة السيسي وترامب لإنهاء الحرب في غزة وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، فعاليات “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، في حدث يُعد الأضخم سياسيًا ودبلوماسيًا في المنطقة خلال العام.

قمة تاريخية لإنهاء الحرب في غزة

تهدف القمة إلى وضع حد نهائي للحرب في قطاع غزة، وبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بجهود مصرية–أمريكية–قطرية، إلى جانب مناقشة الخطوات العملية لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.

وتسعى القمة إلى تثبيت التهدئة الشاملة وضمان استقرار الأوضاع الإنسانية، بما يحافظ على أمن المدنيين ويمهّد لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى الأراضي الفلسطينية.

رؤية السيسي وترامب للسلام الإقليمي

وتأتي القمة في إطار رؤية الرئيسين السيسي وترامب لتعزيز الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وخلق واقع جديد من الاستقرار والتعاون الإقليمي.

ويؤكد انعقاد القمة برئاستهما المشتركة على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ودورهما الحيوي في قيادة الجهود الدولية لإنهاء الصراعات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

مشاركة دولية واسعة ورسائل دعم للجهود المصرية

من المقرر أن يشارك في القمة قادة ورؤساء حكومات من أكثر من عشرين دولة، من بينها قبرص، اليونان، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، السعودية، قطر، وتركيا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

وتحمل المشاركة الواسعة في القمة رسالة دعم قوية لمصر وجهودها المستمرة في إحلال السلام، وتؤكد على الاعتراف الدولي بدورها القيادي في تسوية الأزمات الإقليمية.

فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي

تأتي “قمة شرم الشيخ للسلام” لتشكل نقطة تحول في مسار المنطقة، عبر إطلاق حوار دولي شامل يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين متطلبات الأمن وحقوق الشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني.

كما يتوقع أن تسفر القمة عن إعلان مشترك يتضمن خطة عمل للسلام الإقليمي تمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل التنمية، والإعمار، والتعاون الاقتصادي العابر للحدود.

شرم الشيخ.. مدينة السلام تعود للواجهة

وباستضافة مصر لهذه القمة الكبرى، تعود مدينة شرم الشيخ لتتصدر المشهد العالمي كـ“عاصمة للسلام الدولي”، بعد أن احتضنت على مدار السنوات الماضية أبرز المؤتمرات العالمية مثل قمة المناخ COP27 ومنتدى شباب العالم.

ويؤكد هذا الحدث العالمي الجديد على مكانة مصر المحورية في قيادة جهود الحوار والسلام، وتجسيدها لمبدأ أن “السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى بالتفاهم والشراكة”.