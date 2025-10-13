انطلاق قمة شرم الشيخ لتعزيز جهود إحلال السلام فى الشرق الأوسط بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - تنطلق بعد قليل قمة شرم الشيخ التي تعقد برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى مدينة شرم الشيخ ، قادما من إسرائيل للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

ومن المقرر أن يترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب قمة السلام، التي عقدت في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وبموجب اتفاق شرم الشيخ، سلمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، بتسليم كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على مرحلتين، حيث جرى نقلهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نقلهم إلى تل أبيب.

في المقابل أفرجت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم، عن الدفعة الأولى من المعتقلين التي تضم 96 معتقلا محررا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أفرجت عن الدفعة الثانية من المعتقلين من سجن "كتسيعوت" في النقب إلى قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشمل الدفعة الثانية من المعتقلين (154) معتقلا من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتُقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.