نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب من شرم الشيخ: أمريكا ستظل دائمًا إلى جانب السيسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، أن الولايات المتحدة "ستكون دائمًا مع الرئيس السيسي"، واصفًا إياه بـ "الزعيم القوي" الذي لعب دورًا حاسمًا في إنجاح اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب: "مصر لعبت دورًا بالغ الأهمية في الاتفاق، والسيسي زعيم قوي، وأميركا مع السيسي دائمًا."

المرحلة الثانية من اتفاق غزة تنطلق

وأوضح ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت رسميًا، مشيرًا إلى أن العالم سيشهد "الكثير من التقدم في الشرق الأوسط" خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع غزة "يعاني من الكثير من الركام والأنقاض ويحتاج إلى عملية إعادة تأهيل وتنظيف شاملة"، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم جهود إعادة الإعمار.

ترامب يدعو السيسي للانضمام إلى مجلس السلام لإدارة غزة

وأعلن الرئيس الأمريكي رغبته في انضمام الرئيس السيسي إلى مجلس السلام لإدارة غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور المصري في متابعة تنفيذ الاتفاق ودعم استقرار القطاع.

مصر تشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس ترامب هو "الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة"، مشيدًا بما تم التوصل إليه في اتفاق غزة، ووصفه بأنه "إنجاز رائع".

وشدد السيسي على أن "الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم"، مشيرًا إلى أهمية متابعة خطوات تنفيذ الاتفاق بشكل كامل لضمان نجاح عملية السلام.