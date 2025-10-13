مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون وثيقة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 08:24 مساءً - وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على اتفاقية شرم الشيخ للسلام، شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما وقع قادة كل من وقطر وتركيا يوقعون وثيقة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اتفاق غزة وثيقة شاملة للغاية، سنوقع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأضاف في كلمة له في قمة شرم الشيخ للسلام، أن "سألة جثامين المختطفين الإسرائيليين لا تزال عالقة وهناك عمليات للعثور على الجثث".

وتوسط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام.

وشهدت منصت الصور التذكارية في شرم الشيخ، حديث مطول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث تناولا اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال قبيل بدء فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.