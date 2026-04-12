للخلاف على الميراث.. ضبط المتهم بالتهجم على منزل أشقاءه وهدم حائطه بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 09:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام عمه بالتهجم على منزله وهدم أحد حوائط المنزل وسكب مادة قابلة للإشتعال عليه لإضرام النيران به بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/3 الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام عمه (عامل - مقيم بذات الدائرة) بهدم جدار فاصل بين حظيرة ماشية ملك والده وشقة سكنية ملك عماته بمنزل آل إليهم بالميراث عن والدهم كائن بدائرة المركز، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات متفرقة بالجسم.

بإستدعاء المشكو فى حقه بذات التاريخ ومواجهته إعترف بواقعة الهدم ونفى قيامه بالتعدى على الشاكى أو سكب مادة قابلة للإشتعال لإضرام النيران بالمنزل ، وإتهم الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهما حول الميراث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.