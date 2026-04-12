الترجي ضد صن داونز.. التشكيل الرسمي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:24 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الترجي التونسي وماميلودي صن داونز التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة، التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «رادس»، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز

وتنطلق مباراة الترجي ضد صن داونز في تمام التاسعة مساءً، في صدام قوي بين عملاق تونس وبطل جنوب أفريقيا، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي القاري.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خليفة كوبيدو – خوليسو موداو – ديفين لونجا – تيبوهو موكوينا

خط الوسط: جاستن آدامز – جرانت كيكانا – تيبوهو مورينا

خط الهجوم: أرثر ساليس – مارسيلو أليندي – براين ليون

تشكيل نادي الترجي الرياضي التونسي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: حسام الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد بن حميدة – فوسيني دانهو

خط الوسط: كريم العواضي – يان ساسي – أونوشي نوتشي

خط الهجوم: حسام تقا – كوناتي – إبراهيم كيتا

صراع حلم دوري أبطال أفريقيا

يدخل الترجي التونسي المباراة بطموح كبير من أجل استعادة أمجاده القارية، والتتويج باللقب الخامس في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سبق له حصد البطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

في المقابل، يسعى صن داونز لكتابة تاريخ جديد بإضافة اللقب الثاني في خزائنه، بعد تتويجه الأول عام 2016، مؤكدًا أنه أحد أبرز المنافسين على اللقب في السنوات الأخيرة.

الترجي ضد صن داونز.. أرقام تاريخية

تشير المواجهات السابقة إلى أفضلية نسبية للفريق التونسي، حيث تقابل الفريقان في 10 مباريات سابقة، حقق خلالها الترجي 4 انتصارات مقابل فوزين لصن داونز، بينما حسم التعادل 4 مواجهات.

ويمتلك الترجي سجلًا قويًا على ملعب «رادس»، إذ لم يتعرض لأي خسارة أمام صن داونز، محققًا انتصارين و3 تعادلات، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة.

ويأمل الترجي في بلوغ النهائي العاشر في تاريخه، وتكرار سيناريو تفوقه على صن داونز في نصف نهائي نسخة 2023-2024، حين نجح في الإطاحة به ذهابًا وإيابًا.

