مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

الأمن يوافق علي حضور 46 ألف مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

الأمن يوافق علي حضور 46 ألف مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

أخبار اليمن : البخيتي يطّلع على سير العمل بقناة اليمن اليوم

أخبار اليمن : البخيتي يطّلع على سير العمل بقناة اليمن اليوم

محمد صلاح يشارك جمهوره لحظات خاصة مع ابنتيه مكة وكيان أشعل صلاح منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العفوية التي جمعته بابنتيه مكة وكيان عبر حس إقرأ المزيد

محمد صلاح يشارك جمهوره لحظات خاصة مع ابنتيه مكة وكيان أشعل صلاح منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العفوية التي جمعته بابنتيه مكة وكيان عبر حس إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق حرصت الإعلامية هبة رشوان على طمأنة جمهور الفنان القدير رشوان توفيق بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول تدهور إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق حرصت الإعلامية هبة رشوان على طمأنة جمهور الفنان القدير رشوان توفيق بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول تدهور إقرأ المزيد

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

الترجي ضد صن داونز.. التشكيل الرسمي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الترجي ضد صن داونز.. التشكيل الرسمي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي ضد صن داونز.. التشكيل الرسمي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:24 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الترجي التونسي وماميلودي صن داونز التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة، التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «رادس»، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز

وتنطلق مباراة الترجي ضد صن داونز في تمام التاسعة مساءً، في صدام قوي بين عملاق تونس وبطل جنوب أفريقيا، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي القاري.
تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خليفة كوبيدو – خوليسو موداو – ديفين لونجا – تيبوهو موكوينا

خط الوسط: جاستن آدامز – جرانت كيكانا – تيبوهو مورينا

خط الهجوم: أرثر ساليس – مارسيلو أليندي – براين ليون

تشكيل نادي الترجي الرياضي التونسي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: حسام الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد بن حميدة – فوسيني دانهو

خط الوسط: كريم العواضي – يان ساسي – أونوشي نوتشي

خط الهجوم: حسام تقا – كوناتي – إبراهيم كيتا

صراع حلم دوري أبطال أفريقيا

يدخل الترجي التونسي المباراة بطموح كبير من أجل استعادة أمجاده القارية، والتتويج باللقب الخامس في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سبق له حصد البطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

في المقابل، يسعى صن داونز لكتابة تاريخ جديد بإضافة اللقب الثاني في خزائنه، بعد تتويجه الأول عام 2016، مؤكدًا أنه أحد أبرز المنافسين على اللقب في السنوات الأخيرة.

الترجي ضد صن داونز.. أرقام تاريخية

تشير المواجهات السابقة إلى أفضلية نسبية للفريق التونسي، حيث تقابل الفريقان في 10 مباريات سابقة، حقق خلالها الترجي 4 انتصارات مقابل فوزين لصن داونز، بينما حسم التعادل 4 مواجهات.

ويمتلك الترجي سجلًا قويًا على ملعب «رادس»، إذ لم يتعرض لأي خسارة أمام صن داونز، محققًا انتصارين و3 تعادلات، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة.

ويأمل الترجي في بلوغ النهائي العاشر في تاريخه، وتكرار سيناريو تفوقه على صن داونز في نصف نهائي نسخة 2023-2024، حين نجح في الإطاحة به ذهابًا وإيابًا.

تشكيل الترجيتشكيل الترجي ضد صن داونز

 

تشكيل صن داونزتشكيل صن داونز ضد الترجي

 


 
أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

الزمالك يخرج من الشوط الأول بتعادل سلبى مع اتحاد العاصمة فى ذهاب الكونفدرالية

أخبار ذات صلة

0 تعليق