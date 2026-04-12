ضبط طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بمنطقة مسطرد في القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 10:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتشاجر فيما بينهما بسلاح أبيض بمنطقة مسطرد بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى حدثت مشاجرة بين

طرف أول : (عاطل "مصاب بجرح قطعى") ، طرف ثانى : (عنصر جنائى) مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، وذلك لخلافات مالية بينهما ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام (2 سلاح أبيض) كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة أحدهما.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهما (السلاحين المستخدمين فى التعدى).. وبمواجتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.