مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

الأمن يوافق علي حضور 46 ألف مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

الأمن يوافق علي حضور 46 ألف مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

أخبار اليمن : البخيتي يطّلع على سير العمل بقناة اليمن اليوم

أخبار اليمن : البخيتي يطّلع على سير العمل بقناة اليمن اليوم

محمد صلاح يشارك جمهوره لحظات خاصة مع ابنتيه مكة وكيان أشعل صلاح منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العفوية التي جمعته بابنتيه مكة وكيان عبر حس إقرأ المزيد

محمد صلاح يشارك جمهوره لحظات خاصة مع ابنتيه مكة وكيان أشعل صلاح منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العفوية التي جمعته بابنتيه مكة وكيان عبر حس إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق حرصت الإعلامية هبة رشوان على طمأنة جمهور الفنان القدير رشوان توفيق بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول تدهور إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق حرصت الإعلامية هبة رشوان على طمأنة جمهور الفنان القدير رشوان توفيق بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول تدهور إقرأ المزيد

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

ضبط طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بمنطقة مسطرد في القليوبية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بمنطقة مسطرد في القليوبية

ضبط طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بمنطقة مسطرد في القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 10:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتشاجر فيما بينهما بسلاح أبيض بمنطقة مسطرد بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى حدثت مشاجرة بين
طرف أول : (عاطل "مصاب بجرح قطعى") ، طرف ثانى : (عنصر جنائى) مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، وذلك لخلافات مالية بينهما ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام (2 سلاح أبيض) كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة أحدهما.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهما (السلاحين المستخدمين فى التعدى).. وبمواجتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

الإسكندرية أحسن ناس.. ماكرون يشكر أهل عروس البحر المتوسط على حسن الاستقبال

أخبار ذات صلة

0 تعليق