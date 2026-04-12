وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 09:34 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الاحد، السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، في إطار متابعة الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا اللجوء وتعزيز التنسيق المؤسسي، فضلا عن الاستعداد لانعقاد منتدى  مراجعة الهجرة الدولية المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل.

 

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف "الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، والذي استضافته القاهرة في الأول من ابريل الجاري. كما أعرب عن التطلع لمشاركة مصر في منتدى مراجعة الهجرة الدولية بنيويورك، واستعراض التقرير الوطني الطوعي الثاني، في ضوء مكانة مصر كدولة رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وتبنيها لنهج متكامل يوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية للهجرة. 

 

وشدد وزير الخارجية على أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسئوليات والتضامن الدولي، وفقا لما نص عليه الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين، مشيرا في هذا السياق الى ضرورة العمل على توفير الدعم الدولي المستدام، بحيث لا يقتصر على البرامج قصيرة الأجل، بل يمتد إلى تمويل هيكلي طويل المدى يعزز من قدرة الدول على الاستمرار في تقديم الخدمات، ويدعم صمود المجتمعات المضيفة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

 

كما تناول اللقاء دور اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين في تنسيق السياسات الوطنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لتقديم الدعم اللازم للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وذلك في ضوء استضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والذين يعيشون فى اندماج كامل بالمجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، وذلك رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة نتيجة الأزمات الإقليمية.

 

وأشاد وزير الخارجية بجهود اللجنة الوطنية في هذا الإطار، مثمنا النهج الشامل الذي تتبناه مصر لإدارة ملف الهجرة، الذي يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومتي التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، إلى جانب إتاحة مسارات شرعية للهجرة وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وفي السياق ذاته، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف العمل على توفير مسارات نظامية للهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال توسيع فرص التدريب والهجرة النظامية للشباب، بما يلبي احتياجات أسواق العمل في دول المقصد، ويضمن حماية حقوق المهاجرين.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

