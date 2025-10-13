النائب محمد شبانة: رؤية الرئيس السيسى فرضت السلام بديلا عن الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:25 مساءً - اكد النائب والإعلامى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين ان قمة السلام بشرم الشيخ ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة حتمية لإرادة الدولة المصرية الصلبة، التي عبّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار عامين من الجهد المتواصل والعمل الدبلوماسي الحكيم. لقد استطاع الرئيس، برؤية استراتيجية وحنكة سياسية، أن يفرض منطق السلام في منطقة طالما كانت مشتعلة بالصراعات، ويعيد إلى العالم اتزانه وهدوءه المفقودين.

وكان التعامل المسؤول والواعي مع الملف الفلسطيني، رغم تعقيداته وتشعباته، هو مفتاح الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها قادة وزعماء وملوك العالم، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أرض مصر – أرض السلام بشرم الشيخ.

اليوم، تتحدث مصر بلغة السلام بدلاً من لغة السلاح، وتفرض الحوار بديلاً عن الدبابات والطائرات، لتؤكد أن السلام ليس مجرد خيار، بل هو قرار تتبناه دولة قوية تمتلك رؤية، وشعبًا يدعم قيادته في بناء مستقبل آمن ومستقر للمنطقة بأسرها.