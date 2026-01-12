برشلونة يخطف ريال مدريد 3-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 01:31 صباحاً - توج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الاسباني للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الاسباني 2025

أهداف برشلونة ضد الريال

وجاء الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 36 بأقدام البرازيلي رافينيا من هجمة مرتدة سريعة وضعها بتسديدة رائعة في شباك الحارس كورتوا.

وفي الدقيقة 45+2 سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 45+2، ثم سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني في الدقيقة 45+4، قبل أن يسجل جونزالو جارسيا التعادل في الدقيقة 45+6.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 73 عبر البرازيلي رافينيا الذي سجله هدفه الثاني والثالث لبرشلونة في مباراة اليوم.

تشكيل برشلونة ضد الريالتشكيل برشلونة:

ـ حراسة المرمى: خوان جارسيا

ـ الدفاع: كوبارسي – بالدي – إريك جارسيا – كوندي

ـ الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - دي يونج

ـ الهجوم: ليفاندوفسكي – رافينيا – لامين يامال

تشكيل ريال مدريد:

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا

ـ الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

ـ الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

ـ الهجوم: جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور، رودريجو

برشلونة ضد الريال

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 عقب فوز كاسح على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون مقابل، بينما تأهل ريال مدريد بعدما تفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليضرب العملاقان موعدًا ناريًا جديدًا على لقب محلي ثمين.

ويُعد نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 الرابع على التوالي بين برشلونة وريال مدريد على اللقب، حيث توج الفريق الكتالوني بثلاث ألقاب، وحصد الملكي بطولة واحدة.

ونجح برشلونة في التتويج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على الملكي بنتيجة ثقيلة 5-2، بعدما سجل للبارسا لامين يامال هدفًا، وليفاندوفسكي هدفين، ورافينيا هدفين، بينما سجل للملكي كل من كيليان مبابي ورودريجو جويس ثنائية الفريق.