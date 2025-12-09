تقارير صحفية: حقيقة إبرام صفقة تبادلية بين الريال وليفربول بقيادة محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:24 مساءً - وسط الجدل المتصاعد حول مستقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية عن استياء اللاعب من تحركات إدارة النادي للتفاوض مع أندية سعودية سرًا تمهيدًا لبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة ارتباط محمد صلاح بريال مدريد

ووفقًا لحساب indykaila News على إكس، يفكر صلاح في خيارات جديدة لمستقبله تشمل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ، مع بقاء العروض السعودية الأكثر جذبًا من الناحية المالية.

وأضاف المصدر أن الأزمة بين اللاعب والإدارة تفاقمت بشكل مفاجئ، وسط توقعات بظهور قنبلة مدوية خلال الأيام المقبلة.

وكشفت التقارير أن إدارة ليفربول بدأت في فتح الباب أمام رحيل النجم المصري في يناير، بعد تجاهلها رأي الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، واستعدادها لقبول أي عرض مالي مناسب، ما أثار استياء صلاح ودفعه للتفكير بجدية في مستقبله.

وسط هذه التكهنات، ترددت شائعات عن صفقة تبادلية محتملة بين ليفربول وريال مدريد تشمل محمد صلاح، لكن تقارير إنجليزية وإسبانية أكدت أن هذا الطرح غير واقعي في الوقت الحالي، وأن الناديين لم يدخلا في أي مفاوضات بشأن تبادل اللاعبين، مع تركيز ليفربول على التعاقد مع رودريجو جوس جناح ريال مدريد كخيار هجومي مستقل.