نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يثمن نتائج "قمة شرم الشيخ للسلام" ويشيد بجهود الرئيس السيسي في إنهاء الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالنتائج التاريخية التي أسفرت عنها "قمة شرم الشيخ للسلام"، مؤكدًا أنها تمثل انعكاسًا حقيقيًا للإرادة الدولية والعربية الداعمة لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم في التاسع من أكتوبر 2025، والذي يُعد تحولًا محوريًا نحو وقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار.

وأكد علام تقديره وإجلاله لصمود الشعب الفلسطيني الأبي، الذي قدّم نموذجًا فريدًا في الدفاع عن الأرض والهوية والحقوق المشروعة، مجسدًا بإرادته القوية أن الشعوب الحرة قادرة على مواجهة الاحتلال ومقاومة العدوان.

وأعرب نقيب المحامين عن عميق امتنانه وفخره بالدور الوطني والعروبي الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية من أجل إنهاء الحرب وتحقيق التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس الدور الريادي الثابت لمصر في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واختتم علام بتأكيد أن نقابة المحامين ستظل دائمًا منبرًا للحق وصوتًا للعدالة، داعمةً للموقف المصري والعربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته الكاملة وتُقام دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

