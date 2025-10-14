نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الشواطئ المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية مشروعات حماية الشواطئ.. مشيرا إلى أنها أحد أهم بنود الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تعتمد دائما على كل جديد.



جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال جلسة بعنوان "حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.



وقال الدكتور سويلم إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الشواطئ المصرية.. لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرا بهذه التغيرات المناخية، وخصوصا الشواطئ، ومن ضمنها تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، ما يعرضنا لفقد مورد مهم جدا.



وأضاف أن دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكد ارتفاع مياه سطح البحر من 3.2 إلى 6.6 مللي متر سنويا.. موضحا أنه يجب أن تكون حلول حماية الشواطئ "متكاملة مستدامة".



وأشار الوزير إلى أحد أهم مشروعات حماية الشواطئ وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغير المناخي بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي اعتمد على الطرق الصديقة للبيئة للحماية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وأوضح أنه تم الانتهاء من 69 كيلومترا من المشروع بمواد صديقة للبيئة، حيث حمى المشروع 750 ألف مواطن، ووفر 4 مليارات دولار.



وأكد سويلم أنه لكي ندعم المشروع، أنشأنا نظام رصد لارتفاع سطح البحر عن طريق إنشاء 6 محطات على خط الساحل الشمالي.. لافتا إلى أنه سيتم إضافة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ للمشروع في مرحلته الثانية.



يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.



وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.