رسالة قائد السرب المصرى إلى طائرة ترامب فى سماء شرم الشيخ: نرافقكم حتى الوصول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:24 مساءً - في مشهد يعكس احترافية القوات المسلحة وترحيب مصر الرسمي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة وصوله إلى مدينة شرم الشيخ؛ نشرت رئاسة الجمهورية فيديو مختصرًا يسلّط الضوء على أبرز فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي عُقدت برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتضمن الفيديو لقطات ترصد لحظة دخول طائرة الرئاسة الأمريكية المجال الجوي المصري، حيث قامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المصرية بمرافقتها في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتميز بها القوات الجوية المصرية.

وأظهر الفيديو صوت قائد سرب الطيران المصري وهو يوجّه رسالة للطائرة الرئاسية الأمريكية قال فيها: نداء إلى الطائرة الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية من قائد سرب الطيران المصري، نرحب بكم في المجال الجوي لجمهورية مصر العربية، كما ننقل لكم ترحيب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته لكم بالوصول الآمن، ونود أن نبلغكم بمرافقتنا لكم حتى الوصول.

ويأتي هذا المشهد كجزء من مراسم الاستقبال الرسمية التي تعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إظهار التقدير والاحترام المتبادل بين البلدين، في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وواشنطن، وتأكيد مكانة مصر كمحور للاستقرار والسلام في المنطقة.