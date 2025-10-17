نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار غدًا الجمعة

يقال ان تستعد وزارة البترول لتطبيق زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية على مختلف أنواع البنزين والسولار، بعد تردد أنباء عن زيادات مرتقبة خلال الساعات المقبلة، ما ينعكس على حركة الأسواق والمستهلكين في مصر.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

تزايدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تفيد بقرب رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لحركة السوق العالمية وسعر برميل النفط. هذه الأنباء أثارت تساؤلات المواطنين حول حقيقة زيادة الأسعار المرتقبة ومدى تأثيرها على الأسعار العامة والسلع والخدمات.

حيث تداول علي مواقع التواصل الاجتماعي اخبار حول زيادة اسعار البنزين

من المحتمل ان تتم الزيادة في اسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الاسعار كالتالى في أكتوبر

على أن يبدأ تطبيقها صباح غد الجمعة.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه

بنزين 95: 21 جنيه للتر بدلًا من 19 جنيه

لتر السولار: 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه

بيان رسمي مرتقب من وزارة البترول



ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتأكيد الأسعار الجديدة وبدء تطبيقها رسميًا على محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية.

وزير البترول في تصريح سابق

صرح وزير البترول في تصريح سابق له إنه لو تكررت زيادة البنزين والسولار في اكتوبر فلن تتحرك الاسعار مجددا نهاية العام.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025 بعد آخر تحديث

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقًا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في شهر أبريل الماضي، والذي حدد الأسعار الجديدة المعمول بها حتى الآن.

أسعار البنزين اليوم في مصر

حسب آخر تحديث من لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار البنزين في مصر اليوم كما يلي:

سعر بنزين 95 اليوم: 19 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 17.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 80 اليوم: 15.75 جنيهًا للتر.