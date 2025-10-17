نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديات الصناعات الأمريكية في السوق المصري: دراسة حول الوضع الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الصناعات الأمريكية في مصر: تحديات كثيفة في السوق المحلي

قال فادي الدسوقي عضو غرفة التجارة الأمريكية أن المشهد الصناعي داخل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة أصبح مبشرًا للغاية، حيث هناك علامات واضحة للغاية تدل على ذلك، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات الضخمة التي تقوم بنقل الاستثمارات الخاصة بها داخل السوق المصري، مؤكدًا على أن هناك العديد من المصانع وبعض الشركات الأمريكية بدأت في إغلاق مصانعها الخارجية والاتجاه إلى السوق المصري.

وأشار الدسوقى، خلال برنامج "بوابة الاستثمار "، عبر قناة المحور، إلى أن حجم الصناعات التي يتم ضخها في السوق المصري خلال الوقت الحالي كثيفة للغاية في مختلف الصناعات.

وأكد الدسوقى على أن هناك شركات تركية تضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، خاصة في قطاع المنسوجات، وهي عبارة عن فرص واعدة لسلاسل الإمدادات والصناعات التكميلية التي تدور حول هذه الصناعة.

وقال الدسوقى أن مؤشرات هذه الشركات فاقت التوقعات، وأصبح المستثمرين يبحثون عن فرص من أجل تكبير حجم الصناعات الخاصة بهم في مصر..

القطاعات الصناعية

وقال الدسوقى أن قطاعات صناعية السيارات الكهربائية هي من القطاعات الواعده في السوق المصري، حيث يتواجد 3 شركات صينية ستتواجد في المنطقة الإقتصادية.

تكلفة الإنتاج والطاقة

ونفي الدسوقى أن تكون أسعار الطاقة هي العامل الأساسي في تعطل هذه الصناعات داخل مصر، مؤكدًا أن مصر تعد واحدة من أقل الدول في مجال أسعار الطاقة، حيث تدخل الدولة المصرية في منافسة قوية مع الهند والصين، حيث تعتبر أسعار الطاقة في مصر أقل من أسعار الصين، بجانب انخفاض تكاليف عمالة العامل المصري، مقارنة بالصين، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الشركات الصينية في مصر.

نهضة قطاع الصناعات

وأكد الدسوقي على أن تواجد هذه الشركات في مصر ساهم في نهضة كبيرة لكل العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الشركات هو التصنيع.

وأشار الدسوقى إلى أن مصر نجحت في إنهاء حرب غزة والوصول إلى اتفاقية سلام، وهذا نجاح كبير حيث كانت الدولة تخسر نحو 9 مليار دولار من إردات قناة السويس بسبب تلك الحرب، وبعد عودته الملاحة لشكلها الطبيعي سيظهر تطورات كبيرة لقطاع الصناعة.