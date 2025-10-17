نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذير رسمي من الشائعات حول مصير المتحدث باسم القسام

أكد أمن المقاومة في قطاع غزة، أنه رصد خلال الساعات الماضية انتشار شائعات متزايدة تتعلق بمصير المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، سواء تلك التي تتحدث عن ظهوره المرتقب أو التي تزعم صدور نعي له في الساعات القادمة.

وحذر البيان من تداول هذه الشائعات لما تحمله من أهداف أمنية ومعنوية خطيرة قد تُلحق الضرر بالمقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو نقلها دون الرجوع للمصادر الرسمية.

وشدد أمن المقاومة على ضرورة الالتزام بالموقف الرسمي الصادر عن المقاومة فيما يخص مصير أبو عبيدة، وعدم الاجتهاد أو التأويل في هذا الشأن مطلقًا، مؤكدًا أن أي معلومات رسمية ستصدر عبر المنصات الإعلامية التابعة للمقاومة فقط.

اتفاق برعاية ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التاسع من أكتوبر الجاري، عن توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك عقب مفاوضات غير مباشرة استضافتها مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا، وتحت إشراف أمريكي مباشر.

وبموجب الاتفاق، ستسلم المقاومة الفلسطينية جثامين 28 أسيرًا لديها مقابل إفراج الاحتلال عن جثامين فلسطينيين من شهداء الحرب الأخيرة على غزة. كما أتمّت حركة حماس، يوم الاثنين الماضي، إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياءً من داخل القطاع، بينما ما زالت “تل أبيب” تتحدث عن 28 جثمانًا إضافيًا تسلمت 10 منها حتى الآن.

جرائم الاحتلال تتواصل رغم النداءات الدولية

منذ 7 أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، شملت القتل والتدمير والتهجير والتجويع، وسط تجاهل تام لقرارات محكمة العدل الدولية ونداءات المجتمع الدولي لوقف العدوان.

وخلفت هذه الحرب الدموية أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، فضلًا عن دمار واسع ومجاعة خانقة أودت بحياة آلاف المدنيين.