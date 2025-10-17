نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: الاحتلال يتحمل مسئولية تأخير تسليم الجثامين بسبب تدميره للأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة حماس إن أى تأخير فى تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين تتحمل مسئوليته حكومة بنيامين نتنياهو، التى تعرقل وتمنع إدخال المعدات اللازمة لاستخراج الجثامين من تحت الأنقاض.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن بعض الجثامين دُفنت داخل أنفاق دمّرها الاحتلال الإسرائيلى خلال الحرب على غزة، بينما توجد جثامين أخرى تحت أنقاض الأبنية المدمرة، ما يجعل عملية استخراجها تحتاج إلى أجهزة ومعدات ثقيلة غير متاحة حاليًا بسبب الحصار الإسرائيلى.

وأضافت حماس، أن استكمال العملية يتطلب تعاونًا ميدانيًا وتسهيلات فنية من الجانب الإسرائيلي، مؤكدة التزامها بتنفيذ بنود اتفاق تبادل الجثامين “ما توفرت الظروف التقنية واللوجستية لذلك”.

ويأتى بيان حماس بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن غضب داخل حكومة نتنياهو من بطء تنفيذ عملية إعادة الجثامين، فيما أشارت مصادر إلى أن اتصالات دولية تُجرى لضمان استمرار الاتفاق وعدم انهياره.