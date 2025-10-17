العالم اليوم - ترامب: واشنطن سترعى تدخلا ضد حماس في غزة "إذا لزم الأمر"

انتم الان تتابعون خبر ترامب: واشنطن سترعى تدخلا ضد حماس في غزة "إذا لزم الأمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، من أن تحركا سيتم ضد حركة حماس في قطاع غزة برعاية أميركية إذا لزم الأمر.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، سيتدخل أحد ما ضدها برعاية أميركية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "على حماس أن تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق غزة".

وأوضح ترامب أن "جثثا أخرى لرهائن كانت تحتجزهم حركة حماس أعيدت إلى إسرائيل".

وكان ترامب قد دعا، أمس الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأميركي.

وقال ترامب للصحفيين: "نريد من حركة حماس نزع سلاحها".

وأضاف أن "نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأميركي".

قبل ذلك لوح الرئيس الأميركي وقت سابق، الأربعاء، بأنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".