إخلاء سبيل سائق وكمسري المتهمين بواقعة سقوط مسن بالمنصورة على ذمة التحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 05:28 مساءً -

قرر مدير نيابة أول المنصورة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، إخلاء سبيل كل من "خالد. م. إ"، سائق الأتوبيس، والمقيم بقرية الخشاشنة بدكرنس، و"مسعد. ال. م"، الكمسري، والمقيم بقرية ميت عوام بمركز المنصورة، وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة سقوط المسن فوزي عوض شعلان من الأتوبيس بمدينة المنصورة، والتي أثارت موجة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ويأتي قرار إخلاء السبيل بعد سماع أقوال المتهمين واستكمال التحقيقات حول ملابسات الواقعة.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تمكنت من إلقاء القبض على سائق الأتوبيس والكمسري المتسببين في سقوط المسن فوزي.ع.ش، البالغ من العمر 74 عامًا، والمقيم بقرية ميت النحال مركز ومدينة دكرنس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تمسكه بمقدمة الأتوبيس قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا دائرة قسم أول المنصورة.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت أثناء محاولة المسن استقلال الأتوبيس، فيما واصل السائق تحركه دون التوقف، ما تسبب في سقوطه على الأرض وإصابته بكدمات متفرقة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وعرض السائق والكمسري على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.