مجلس الشيوخ يفتتح الفصل التشريعى الثانى برئاسة أكبر الأعضاء سنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أكتوبر 2025 11:32 صباحاً - بدأ مجلس الشيوخ جلسته الافتتاحية من الفصل التشريعى الثانى، اليوم السبت، تنفيذا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد، حيث تشهد الجلسة أداء الأعضاء اليمين الدستورية، تليها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية.

ويرأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، بصفته أكبر الأعضاء سنا ويعاونه كل من المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح كأصغر الأعضاء سنا وذلك لحين انتخاب هيئة مكتب المجلس.

وتبدأ الجلسة بأداء النائب محمد أبو العلا اليمين الدستورية من على منصة المجلس، يعقبه أداء اليمين من قبل أصغر عضوين، ثم يجلس الثلاثة على المنصة لتولي إدارة الجلسة.

وبعد ذلك، يتلو مقرر الجلسة من الأمانة العامة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات المجلس (200 عضو بنظام القوائم والفردي)، يليها قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو آخر.

ويبدأ بعد ذلك باقي أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية، وفقاً لما نصت عليه المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أن يؤدي العضو اليمين التالي نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

وقد تم ترتيب أداء القسم وفقاً للسن، حيث يبدأ بأكبر الأعضاء سناً وينتهي بأصغرهم، كما تم توزيع مقاعد الأعضاء داخل القاعة بناءً على الترتيب العمري، حيث يجلس الأكبر سناً في الصفوف الأمامية يمين المنصة، يليهم الأصغر سناً تدريجياً في الصفوف التالية.

وشملت جلسة المحاكاة أيضاً، تنفيذ الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وذلك استناداً إلى المواد (12) و(13) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على تشكيل هيئة مكتب المجلس من رئيس ووكيلين يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في بداية كل فصل تشريعي.

ويتولى رئاسة جلسة انتخاب رئيس المجلس النائب الأكبر سناً، ويعاونه أصغر عضوين سناً، ويتم فتح باب الترشح وتحديد المدة الزمنية لذلك، ويُسمح للمرشحين بالتعريف بأنفسهم إذا رغبوا في ذلك. وتجري الانتخابات بشكل سري في جلسة علنية، تبدأ بانتخاب الرئيس، يعقبها انتخاب الوكيلين.

وفور إعلان نتيجة انتخاب رئيس المجلس، يصعد الفائز إلى المنصة ليتولى مهام رئاسة المجلس مباشرة. ولا تُجرى أي مناقشات داخل المجلس قبل انتخاب رئيسه.