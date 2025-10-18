نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساعة هتتأخر ساعة.. اعرف موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025 والتفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خليك جاهز للتغيير.. تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يبدأ رسميًا نهاية أكتوبر

تستعد مصر رسميًا لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 خلال أيام، حيث لم يتبق سوى 12 يومًا فقط على بدء العمل بالنظام الجديد الذي يشمل تأخير الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الحالي.

ويأتي هذا التغيير وفقًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، والذي ينظّم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر

حسب نص القانون، يتم تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا عند منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل عام.

وفي 2025، يوافق هذا التاريخ الخميس 30 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل، ويبدأ التوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

سبب اختيار يوم الجمعة لبدء التوقيت الجديد

اختارت الحكومة يوم الجمعة لبدء تطبيق التوقيت الشتوي لتجنّب أي اضطرابات في سير العمل أو المواصلات العامة، إذ يمنح هذا اليوم المواطنين والمؤسسات فرصة للتأقلم مع تغيير الساعة دون تأثير على المصالح الحكومية أو مواعيد الدراسة.

ويُذكر أن العمل بنظام التوقيت الصيفي كان قد توقف لعدة سنوات قبل أن تعيد الحكومة تطبيقه رسميًا عام 2023 في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في الصيف، ثم تأخيرها 60 دقيقة مع بدء التوقيت الشتوي.

موعد فصل الشتاء رسميًا في مصر 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء في مصر رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، بعد انتهاء فصل الخريف الذي بدأ الاثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

ويُعد هذا التوقيت من أهم الفترات التي تشهد تغيرًا واضحًا في درجات الحرارة، مع زيادة فترات الليل وبرودة الأجواء في معظم المحافظات المصرية.

خلفية عن نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

نظام تغيير الساعة ليس جديدًا على مصر، إذ تم تطبيقه لأول مرة عام 1945، ثم تم إيقافه وإعادته عدة مرات عبر التاريخ، وكان الهدف الأساسي منه توفير استهلاك الكهرباء من خلال الاستفادة بساعات النهار الأطول في الصيف.

ومع التحديات العالمية في قطاع الطاقة، أعادت الدولة العمل بالنظام مجددًا منذ عام 2023 ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المؤسسات والمنازل على حد سواء.