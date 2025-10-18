النص الكامل للائحة مجلس الشيوخ قبل انطلاق الفصل التشريعى الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أكتوبر 2025 11:32 صباحاً - قبل انطلاق الفصل التشريعي الثاني (2025-2030) ، ننشر النص الكامل للقانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي ينظم عمل المجلس، واختصاصاته، وآليات ممارسة أعضائه لمهامهم الدستورية.

وتشهد الجلسة مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية، يليها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021.

ويرأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، بصفته أكبر الأعضاء سنا ويعاونه كل من المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح كأصغر الأعضاء سنا وذلك لحين انتخاب هيئة مكتب المجلس.

وكشفت مصادر برلمانية عن توافق واسع داخل أروقة المجلس باختيار النائبين أحمد العوضي وعبد الهادي القصبي في منصبي الوكيلين، في إطار تنسيق نيابي يعكس حالة من التوافق والاستقرار المؤسسي مع انطلاقة الفصل التشريعي الجديد