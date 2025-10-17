إيداع قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء فى الإسماعيلية أحد دور الرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:24 مساءً -

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بإيداع المتهم "يوسف.أ." المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي داخل إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام، على أن يُعرض مجددًا عقب انتهاء المدة للنظر في تجديد أمر الإيداع.

كما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه"محمد .أ.م" لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، مع ضم التقرير إلى أوراق القضية، فضلًا عن فحص وتحليل العينات المأخوذة من المتهم والمجني عليه.

وكانت قد اصطحبت جهات التحقيق التلميذ المتهم بقتل زميله إلى مكان إخفاء أشلاء زميله فى عدد من الأماكن بمنطقة كارفور منها منطقة خلف كارفور وأمام كارفور وأسفل كوبرى كارفور وفى بركة بالمنطقة وقطع أخرى بمنطقة أرض فضاء وقطعة من الاشلاءعلى بحيرة الصيادين، وذلك عقب تمثيله الجريمة ىبمنزله بالمحطة الجديدة دائرة قسم اول الإسماعيلية أمام جهات التحقيق.

وشهدت منطقة المحطة الجديدة مكان ارتكاب الواقعة تواجدا أمنيا كثيف فى المنطقة كما تم اصطحاب المتهم إلى منطقة كارفور مكان العثور على جثة المجنى عليه بدائرة مركز الإسماعيلية لاستكمال تمثيل الجريمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية فى القبض على الطفل قاتل زميله فى الإسماعيلية وكشف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المديرية فى كشف غموض العثور على جثة طفل مقطعة إلى أشلاء وملقاة بالقرب من كارفور الإسماعيلية دائرة مركز الإسماعيلية وان وراء ارتكاب الواقعة زميله بالمدرسة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واعترف الطفل المتهم تفصيليا أمام جهات التحقيق بأنه قرر التخلص من زميله عقب حدوث مشادة بينهما فقرر التخلص منه واضاف أنه شاهد طريقة القتل الذى نفذها فى أحد الالعاب الموجودة على الانترنت وكذلك قام يتنفيذ الجريمة متقمسا دور البطل فى أحد الأفلام الأجنبية التى شاهدها مؤخرا فقرر أن يستخدم الطريقة التى شاهدها مع زميله فى التخلص منه.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيقات واصطحاب المتهم لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مأمور مركز الضواحى يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثمان طفل مقطعة وملقاة بالقرب من فرع كارفور الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة الاسماعيلية إلى مكان البلاغ.

وبإخطار اللواء احمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية قرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، وعضوية المقدم محمد هشام مفتش مباحث مركز الإسماعيلية، والمقدم أحمد جمال رئيس مباحث المركز، والنقيب محمود طارق معاون المباحث، وعدد من ضباط البحث الجنائي، لتحديد هوية الجاني وضبطه في أسرع وقت.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن مرتكب الواقعة صغير يبلغ من العمر 13 عامًا، استدرج زميله إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، واعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم آلة حادة في تمزيق الجثة إلى أشلاء صغيرة، ثم نقلها وألقاها بجوار كارفور الإسماعيلية لإخفاء معالم الجريمة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع العثور على الجثة، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان، فيما انتقلت جهات التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة وبدأت في مباشرة التحقيقات.

كما جرى نقل جثمان الصغير إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف جهات التحقيق.