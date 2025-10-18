بدء توافد أعضاء مجلس الشيوخ استعدادًا للجلسة الافتتاحية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أكتوبر 2025 10:36 صباحاً - بدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مقر المجلس، استعدادًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد، والمقرر عقدها اليوم السبت.

وشهدت أروقة المجلس حالة من النشاط الملحوظ، مع وصول عدد كبير من النواب تمهيدًا للمشاركة في الجلسة الافتتاحية التي ستشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.