نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 8 مبانٍ قابلة للتحويل إلى مشاريع فندقية في القاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

ثمانية مبانٍ قابلة للاستثمار الفندقي

قدّم الوزير محمد شيمي أبرز الأصول القابلة للاستثمار في المشروعات الفندقية، والتي تشمل:

عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة "إيجوث"، وتتميز بتفاصيلها المعمارية الفريدة ذات القيمة التاريخية والثقافية العالية، لتكون نقطة جذب مميزة.

عمارة شملا المملوكة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" بالقاهرة الخديوية، قابلة للتحويل إلى فندق وشقق فندقية.

مبنى عمر أفندي بشارع عبد العزيز، يتميز بموقع استراتيجي في وسط القاهرة الخديوية ويخضع لإعادة إحياء.

عمر أفندي فرع عدلي، مشروع تحويله من مبنى تجاري إلى فندق سياحي.

عمر أفندي فرع الحجاز بمصر الجديدة، لتطويره إلى فندق سياحي وشقق فندقية.

عمر أفندي شارع مراد، مشروع تحويله من مبنى تجاري إلى فندق وشقق فندقية.

عمارات سعد زغلول بميدان سعد زغلول على البحر المتوسط، مؤهلة لإقامة فندق متميز.

عمارات أخرى ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة لاستقطاب شراكات مع القطاع الخاص.

تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية

وأكد الوزير أهمية استغلال أصول الدولة وتنميتها لتعظيم العائد الاقتصادي وزيادة الغرف الفندقية، بما يساهم في مضاعفة أعداد السياح وتعزيز القطاع السياحي في مصر.