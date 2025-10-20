نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار النهارده الإثنين 20 أكتوبر 2025.. استقرار جديد أمام الجنيه المصري في المقال التالي

سعر الدولار النهارده الإثنين 20 أكتوبر 2025.. استقرار جديد أمام الجنيه المصري.. شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المحلية، حيث واصل الدولار الأمريكي ثباته النسبي لليوم الثالث على التوالي.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقّب الأسواق المحلية لتطورات الاقتصاد العالمي وحركة العملات الأجنبية، خصوصًا مع هدوء الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري.. استقرار جديد أمام الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيهًا للشراء و47.63 جنيهًا للبيع، حسب البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم، ليحافظ على نفس المعدلات التي سجّلها خلال نهاية الأسبوع الماضي، دون أي تغييرات تُذكر في سعر الصرف الرسمي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) بنك مصر 47.53 47.63 البنك الأهلي المصري 47.52 47.62 بنك القاهرة 47.63 47.73 بنك الإسكندرية 47.47 47.57 بنك قناة السويس 47.52 47.62 البنك التجاري الدولي (CIB) 47.50 47.60 بنك البركة الإسلامي 47.50 47.60 المصرف المتحد 47.50 47.60 بنك الكويت الوطني 47.52 47.62 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.56 47.65

تحليلات الخبراء: لماذا يستقر الدولار رغم التقلبات العالمية؟

أوضح محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل أبرزها:

تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي بفضل زيادة عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

استقرار نسبي في أسعار السلع العالمية مما قلل الضغط على الطلب بالدولار للاستيراد.

مرونة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضبط السوق وتحقيق توازن العرض والطلب.

كما يتوقع الخبراء أن يظل الدولار في نطاق استقرار محدود حتى نهاية الشهر الجاري، مع احتمالية تحركات طفيفة مرتبطة بقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن الفائدة.